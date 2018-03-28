لبنان: انطلاق جلسات البرلمان لمناقشة مشروع الموازنة

2018/03/28 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..عقد مجلس النواب اللبناني , اليوم الاربعاء, جلسته العامة للبحث واقرار موازنة عام 2018، برئاسة, نبيه بري, وحضور رئيس الحكومة, سعد الحريري.وذكرت وسائل اعلام لبنانية, ان البرلمان اللبناني عقد جلسته برئاسة بري وحضور الحريري, لمناقشسة واقرار الموازنة العامة للبلاد, مبينةً, انه بري نوه بعمل مجلس النواب واللجان النيابية المشتركة […]

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