2018/03/28 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..قال الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي ، إن قضية داعش الإرهابي ليست قضية فكرية مجردة ، بل هي محصلة جملة من القضايا السيئة التي عصفت بالعراق .

واضاف السامرائي في معرض اجابته على تساؤلات لبعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ، إن هذه القضايا ولدت ردود فعل تبحث عن اطر فكرية تستند اليها وتعطيها الدافع ، معبراً عن قناعته بأن الذين ينظرون الى فكر داعش مجردا عن العوامل الاخرى ويعتقدون ان ايجاد فكر معتدل مقابله هو العلاج السحري فهم واهمون .

واستدرك بالقول : لا ننكر اهمية الفكر والفكر المعتدل كان هو السمت العام في المجتمع ، ولكن قضايا الاحتلال وموجة الطائفية والفقر والبطالة والفساد وتردي وضع مؤسسات المجتمع ، كلها عوامل تولد نقمة فنشأت الارضية المناسبة لهذا التطرف .

و أوضح ان الفكر الاسلامي المعتدل معروف وله رواده وينبغي تشجيعه ، ولكن مقابل ذلك لابد من سياسة اصلاح شاملة لتتراجع عوامل النقمة والغضب وخاصة بين الاجيال الجديدة ، معرباً عن أسفه لعدم وجود جهود لدراسة اثر هذه العوامل .

وأشار السامرائي إلى إن هناك عشرات الالاف من المعتقلين وبضعة الاف حكم عليهم بالإعدام ، وبالمقابل لم نجد جهداً لباحثين ، أو توجهاً لدراسة حالاتهم بكل ابعادها لكي تكون هناك مؤشرات لكيفية المعالجة لها .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إياد السامرائي : قضية داعش محصلة جملة من القضايا السيئة التي عصفت بالعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إياد السامرائي : قضية داعش محصلة جملة من القضايا السيئة التي عصفت بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).