الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


الأقمار الصناعية
2018/03/28 | 13:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- من الممكن أن يصبح الفضاء حول الأرض مسرحا جديدا للعمليات الحربية المحتملة.

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