الأقمار الصناعية

2018/03/28 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الممكن أن يصبح الفضاء حول الأرض مسرحا جديدا للعمليات الحربية المحتملة.

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