(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوعتبر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاربعاء، أن فجر العراق قد بدأ ولن ينطفئ، مشيرا الى وجود نظرة جديدة للتعامل مع الطاقة المتمثلة بالنفط والغاز للاستفادة منها.

جاء ذلك خلال كلمته في “منتدى العراق للطاقة 2018 بحضور الامين العام لمنظمة اوبك محمد باركيندو وشخصيات عربية وعالمية، حيث رحب العبادي بالضيوف في بغداد وفي العراق الذي يتطلع اهله للإعمار والبناء وللمستقبل المشرق.

واضاف ان “العراق تعرّض بالامس الى هجمة ارهابية وتهديد وجودي وخرج منتصرا وهذا الارهاب لديه فكر ايديلوجي منحرف خطير ولازال موجودا وجهودنا مستمرة للقضاء على هذا الخطر”.

واوضح العبادي “اننا في الوقت الذي نفكك الخلايا الارهابية بعد تحرير كامل الاراضي فاننا نعمّر في اليد الثانية”.

وذكر ان “العراق لديه خزين من النفط والغاز وبالرغم من الحرب فان انتاجنا لم يتراجع ونعمل جاهدين من اجل ان نؤسس لان يكون النفط مساعدا وليس امرا اساسيا”.

واكد رئيس مجلس الوزراء “اننا وبالرغم من الحرب قد خفضنا النفقات التشغيلية بنسبة كبيرة فيما الدول في الحرب تزيد نفقاتها ولكننا حققنا الانتصار واوقفنا هذا الزحف الارهابي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: بالرغم من الحرب قد خفضنا النفقات التشغيلية بنسبة كبيرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: بالرغم من الحرب قد خفضنا النفقات التشغيلية بنسبة كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).