الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


الصدر يعلن استعداده لـ'إنقاذ' كركوك من الارهاب والصراعات السياسية والطائفية
2018/03/28 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، استعداده للتدخل بشكل مباشر في محافظة كركوك لـ"إنقاذها" من الارهاب والصراع السياسي، محملا الحكومة مسؤولية العمليات الارهابية التي ترتكب على طريق بغداد كركوك.

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

جاء في استفسار اطلعت عليه "الغد برس"، حيث تساءل أحد اتباع الصدر، قائلا "يحصد الطريق الرابط بين بغداد وكركوك أرواح الأبرياء.

ويتبنى داعش تلك المجازر، فهل من كلمة فصل لك واجراءات تحد بها تلك المجازر وخطورة الطريق".ورد الصدر على ذلك قائلاً "نحن على أتم الاستعداد.

وخصوصا مع التقصير الحكومي الواضح بهذا الخصوص.

على استعداد تام لإنقاذ كركوك من يد الإرهاب والصراعات السياسية والطائفية".وشهد طريق بغداد كركوك خلال الشهر الجاري العديد من العمليات الارهابية، حيث قام تنظيم داعش بنصب سيطرات وهمية في اوقات متفاوتة، واعترض السيارات المارة بالطريق وقام بقتل واختطاف العشرات من المدنيين ومنتسبي القوات الامنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يعلن استعداده لـ'إنقاذ' كركوك من الارهاب والصراعات السياسية والطائفية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يعلن استعداده لـ'إنقاذ' كركوك من الارهاب والصراعات السياسية والطائفية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الموصل الحذر فالمؤامرة لم تنتهي بعد
⋙ البرلمان يقرر رفع جلسته الى اشعار اخر
⋙ مقتل 27 شخصا وإصابة 58 آخرين بقصف استهدف احياء سكنية في دمشق
⋙ قوات الشرطة تعتقل شابين اثناء سرقتهما منزلاً في الزبير
⋙ تعرف على أغلى “باذنجانة” في التاريخ
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. طرق انتخابية جديدة من امام المراقد.."اقسم ان ابقى تحت طاعة زعيمي"!!
⋙ العبادي: مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف ووجهنا بنشر قوات اضافية على طريق داقوق الطوز (فيديو)
⋙ بالصور.. هندسة الحشد تعثر على معامل التفخيخ وانفاق سرية لداعش في الحراريات في بيجي
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن