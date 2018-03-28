الصدر يعلن استعداده لـ'إنقاذ' كركوك من الارهاب والصراعات السياسية والطائفية

2018/03/28 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، استعداده للتدخل بشكل مباشر في محافظة كركوك لـ"إنقاذها" من الارهاب والصراع السياسي، محملا الحكومة مسؤولية العمليات الارهابية التي ترتكب على طريق بغداد كركوك.

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جاء في استفسار اطلعت عليه "الغد برس"، حيث تساءل أحد اتباع الصدر، قائلا "يحصد الطريق الرابط بين بغداد وكركوك أرواح الأبرياء.



ويتبنى داعش تلك المجازر، فهل من كلمة فصل لك واجراءات تحد بها تلك المجازر وخطورة الطريق".ورد الصدر على ذلك قائلاً "نحن على أتم الاستعداد.



وخصوصا مع التقصير الحكومي الواضح بهذا الخصوص.



على استعداد تام لإنقاذ كركوك من يد الإرهاب والصراعات السياسية والطائفية".وشهد طريق بغداد كركوك خلال الشهر الجاري العديد من العمليات الارهابية، حيث قام تنظيم داعش بنصب سيطرات وهمية في اوقات متفاوتة، واعترض السيارات المارة بالطريق وقام بقتل واختطاف العشرات من المدنيين ومنتسبي القوات الامنية.

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