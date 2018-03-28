الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


العثور على مضافات لداعش ومعملاً للتفخيخ في الموصل
2018/03/28 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكنت قوات الحشد الشعبي من القبض على معمل للتفخيخ وعددا من المضافات التابعة الى عناصر عصابات داعش الارهابية في جزيرة الموصل .وذكرموقع اعلام الحشد الشعبي :" ان قوة من لواء وعد الله افي الحشد الشعبي عثر على عدد من المضافات التي تعود داعش الاجرامي في جزيرة الموصل وهي متروكة ومهدمة بعد فرار عناصر التنظيم منها اثناء عمليات التحرير بالاضافة الى العثور على معمل لتفخيخ العجلات زواضاف :" ان عمليات تطهير جزيرة الموصل مستمرة من اجل تطهيرها من بقايا داعش والبحث فيما اذا كان هناك مخابئ او مضافات لا يزال يستخدمها التنظيم لغرض ضمان سلامة وامان المدن المحررة .

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