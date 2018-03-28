2018/03/28 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي من القبض على معمل للتفخيخ وعددا من المضافات التابعة الى عناصر عصابات داعش الارهابية في جزيرة الموصل .وذكرموقع اعلام الحشد الشعبي :" ان قوة من لواء وعد الله افي الحشد الشعبي عثر على عدد من المضافات التي تعود داعش الاجرامي في جزيرة الموصل وهي متروكة ومهدمة بعد فرار عناصر التنظيم منها اثناء عمليات التحرير بالاضافة الى العثور على معمل لتفخيخ العجلات زواضاف :" ان عمليات تطهير جزيرة الموصل مستمرة من اجل تطهيرها من بقايا داعش والبحث فيما اذا كان هناك مخابئ او مضافات لا يزال يستخدمها التنظيم لغرض ضمان سلامة وامان المدن المحررة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مضافات لداعش ومعملاً للتفخيخ في الموصل) نشر أولاً على موقع (نحن الخبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مضافات لداعش ومعملاً للتفخيخ في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نحن الخبر).