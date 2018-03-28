الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


العبادي يرفض التعليق على تعيين ترامب لبولتن
2018/03/28 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ رفض رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم الأربعاء التعليق على تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجون بولتن مستشارا للأمن القومي للولايات المتحدة الامريكية.

ووجه منظم اعمال منتدى الطاقة المنعقد في بغداد بسؤال للعبادي حول اذا ما كان تعيين ترامب لبولتن سيشعل حربا على ايران، وما قد يتسبب ذلك من مشاكل على العراق أجاب الأخير بالقول "انا لا ذهب حول تلك الأمور دعنا عن ذلك ولنبحث قضايا أخرى".

واوضح ان "العراق يريد أن يبقى بعيدا عن الصراع بين أميركا وإيران".

وانتقد العبادي نقل السفارة الامريكية من الى القدس قائلا، إن "هذا القرار خاطئ وغير صائب".

 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يرفض التعليق على تعيين ترامب لبولتن ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يرفض التعليق على تعيين ترامب لبولتن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).


كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مقتل 27 شخصا وإصابة 58 آخرين بقصف استهدف احياء سكنية في دمشق
⋙ قوات الشرطة تعتقل شابين اثناء سرقتهما منزلاً في الزبير
⋙ تعرف على أغلى “باذنجانة” في التاريخ
⋙ السلطات المصرية ستعاقب من لايصوت في الانتخابات
⋙ الخارجية الروسية: لافروف يلتقي دي ميستورا في موسكو الخميس
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. طرق انتخابية جديدة من امام المراقد.."اقسم ان ابقى تحت طاعة زعيمي"!!
⋙ العبادي: مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف ووجهنا بنشر قوات اضافية على طريق داقوق الطوز (فيديو)
⋙ بالصور.. هندسة الحشد تعثر على معامل التفخيخ وانفاق سرية لداعش في الحراريات في بيجي
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن