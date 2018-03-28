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بايرن ميونخ يضع شرطاً للتخلي عن ليفاندوفسكي لريال مدريد
2018/03/28 | 13:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادوضع نادي بايرن ميونخ الالماني، شرطاً للتخلي عن خدمات لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لصالح ريال مدريد في الانتقالات الصيفية المقبلة.ويلعب خیمس على سبیل الإعارة من رالا مدريد في صفوف بايرن میونیخ لمدة موسمین، حیث نجح اللاعب الكولومبي في التألق مع النادي الألماني.

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