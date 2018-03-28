نفط ميسان يعاود التدريبات بعد اختتام فترة 'التجريب'

2018/03/28 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:عاود فريق نادي نفط ميسان الرياضي لكرة القدم تدريباته، على ملحق ملعب ميسان الأولمبي، بعد يوم واحد من الراحة أعطاه الكادر التدريبي للاعبين، بعد خوض الفريق لثلاث مباريات تجريبية مع أندية (النفط والكهرباء والحدود)، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وخسر الثانية بهدف وحيد وتغلب في الثالثة بهدفين لهدف.

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المدير الفني للفريق عدي إسماعيل أكد لـ"الغد برس"، إن "الفريق عاود تدريباته بعد ثلاث مباريات تجريبية اشركنا فيها جميع اللاعبين ومجموعة من اللاعبين الشباب الذين برزوا بشكل لافت".واوضح "هنا يكمن دورنا في إعطاء الفرصة للوجوه الشابة من أبناء المحافظة ليشكلوا قاعدة رصينة للفريق".وتابع ان "روحية اللاعبين والكادر التدريبي عالية للدخول في المرحلة الثانية بصورة أفضل، وإعادة البسمة على مدرجات ملعب ميسان التي نستمد منها القوة والاصرار على تحقيق نتائج تلبي طموحات الجماهير و النادي".وأكد "اننا فاوضنا الكثير من اللاعبين في الفترة الماضية ، وخاصة في الثلث الهجومي الذي يحتاجه الفريق، إلا ان طلب اللاعبين لمبالغ عالية لا تتوافق مع الإمكانات المادية للنادي جعلهم خارج الحسابات".وأشار إلى أن الأمر الآخر هو تمسك إدارات اندية اخرى بلاعبيها وعدم منحهم كتاب الاستغناء حال دون انضمامهم للفريق"، مؤكدا على انه "أجرى بعض التغييرات التي من شأنها أن تعيد الفريق إلى الواجهة".الجدير بالذكر أن نفط ميسان سيستهل مبارياته في مرحلة الإياب بمواجهة الطلبة على ملعب ميسان الأولمبي يوم السبت المقبل".

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