ميسي + 10 أخشاب … فالفيردي الحل الوحيد لإنقاذ الأرجنتين !

2018/03/28 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة _في تقرير سابق دافعنا عن قيمة ميسي وإنه لم يهرب كما إدعى البعض من مواجهة أسبانيا ولا أحد يستطيع أن ينكر عظمة ليونيل ميسي وربما يكون من أفضل ثلاثة نجوم لعبت كرة القدم في التاريخ ولكن مايفعله عشاق منتخب الأرجنتين وبرشلونة من الحديث فقط إن ميسي يتواجد مع عشرة أخشاب لايستوعبه العقول المتيقظة.

1_تلخيص أزمة الأرجنتين في إن ميسي يلعب مع حمير وأخشاب سيدمر المنتخب كالعادة .

2_عار على الإتحاد الأرجنتيني وعلى كل مدربي الأرجنتين الذين فشلوا في أن يصنعوا تركيبة هجومية قوية في ظل تواجد العديد من الأسماء المميزة .

3_كي تعود الأرجنتين لوضعيتها المبهرة يجب أن لايتم تفخيم لاعب عن باقي الزملاء مهما كانت قيمة ميسي كما ذكرنا من قبل إنه من أعظم من لمس الجلد المدور عبر كل العصور.

4_ربما الحديث عن إن لاعبي منتخب الأرجنتين أشجار لاقيمة لهم قد أفقد اللاعبين الثقة وجعلهم بدون جدوي وجعلهم يظهرون بهذا المظهر المترهل أمام أسبانيا بدون نخوة أو غيرة وربما يكون هذا خلق بعض الأحقاد والضغائن ضد ميسي من بعض زملائه وهذا أمر وارد في عالم كرة القدم لذا فإن من يحب ميسي ويحب الأرجنتين يجب ان يتوقف عن ترديد مثل هذه الخرافات .

5_ميسي في كأس العالم 2014 لم يكن بقيمة أداء مارادونا مثلا في كأس العالم 1986 وتألق العديد من زملائه مثل دي ماريا وماسكيرانو وبالرغم من ذلك فإن الإعلام الأرجنتيني صنع منه البطل الوحيد وسبب تأهل الأرجنتين لنهائي المونديال وهذا ليس حقيقيا وبالمثل عندما أخفقت الأرجنتين أمام شيلي في نهائي كوبا أميركا 2015 و2016 تم تبرئة ميسي على الرغم من إنه أهدر ضربة جزاء في نهائي 2016 وجعل هيجواين هو سبب الإخفاق وإن كان هيجواين نفسه قد إبتعد عن منتخب الأرجنتين منذ وصول سامباولي لتدريبه ولاتزال النتائج السلبية مستمرة ولايزال العقم مستمرا وعندما عاد قدم مستويات كبيرة أمام إيطاليا ثم ظهرت الإنتكاسة أمام أسبانيا.

6_ في كل مرة يتم التقليص من هيجواين …في الادوار الاقصائية في آخر خمسة مسابقات رسمية خاضتها الأرجنتين سجل ميسي هدفين فقط بينما سجل هيجواين 8 أهداف.

7_ التضخيم الزائد لدور ميسي مع المنتخب سواء بالإيجاب والسلب خلق أزمات غير مرئية داخل غرفة خلع الملابس ومع كل هذه الأزمات والمشاكل فإن منتخب الأرجنتين لايزال قادر على صنع شيء مهم في كأس العالم بشرط أن يستوعب سامباولي إنه مقصر لأنه حتى غير قادر على صنع توليفة تبرز قيمة ميسي.

8_ لماذا لايقوم سامباولي بزيادة كثافة لاعبي وسط الملعب كما فعل فالفيردي مع برشلونة عندما عالج ضعف دفاع برشلونة بزيادة كثافة وسط الملعب ..لماذا لايجرب بانيجا مع ماسكيرانو وبيليا ولو سليسو أو بارديس ..هذه الزيادة في وسط الملعب حتما ستقلل من الاخطاء الدفاعية الواضحة مع المنتخب والتي بسببها ميسي من بعد 2014 غير قادر على صناعة الفارق بشكل كبير مع منتخب الأرجنتيني .

9_ميسي لايلعب مع عشر خشبات …ميسي بسبب مدربي منتخب الأرجنتين يلعب مع عشر خشبات وهناك فارق كبير.

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