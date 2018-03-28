إيسكو يدخل التاريخ من بوابة الأرجنتين

2018/03/28 | 13:11

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بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر

قاد إيسكو، لاعب منتخب إسبانيا، بلاده للفوز على الأرجنتين بسداسية لهدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب "وندا ميترو بوليتانو".



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إيسكو سجل هاتريك في مرمى منتخب الأرجنتين والذي غاب عنه أبرز النجوم أهمهم ليونيل ميسي.

ويعد إيسكو سابع لاعب يسجل هاتريك في مرمى الأرجنتين في التاريخ، إذ سبقه لهذا الإنجاز الأورجوائي خوسيه بيانديبن واليوغسلافي سافيت سوسيتش والبوليفي خواكين بوتيرو ومن البرازيل كلًا من بيليه ورونالدو وريفالدو.

إيسكو هو ثاني لاعب أوروبي يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز.

اللاعب السنة خوسيه بيانديبن 1919 بيليه 1963 سافيت سوسيتش 1979 ريفالدو 1999 رونالدو 2004 خواكين بوتيرو 2009 إيسكو 2010 ويعد إيسكو ثاني أفضل الهدافين في إسبانيا بعد ديفيد سيلفا تحت قيادة جوليان لوبتيجي، إذ أحرز 9 أهداف، بينما سجل متوسط ميدان مانشستر سيتي 11 هدفًا.





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