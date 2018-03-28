2018/03/28 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يعثر على ألغام وصواريخ في الحويجة

بغداد/...عثرت قوات الحشد الشعبي ،الأربعاء، على ألغام وصواريخ بعملية نوعية في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته "عين العراق نيوز"، ان "اللواء الثاني في الحشد الشعبي وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني نفذ عملية أمنية في قرية أم قصير في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك" لافتا الى ان "قواتنا عثرت على, 200 لغم من نوع البتار و٢٥ صاروخ قاذفة RBG7، وأسلاك تفجير ومواد C4 التي تستخدم في صناعة العبوات ذات الانفجار الشديد".

يذكر ان الحشد الشعبي ينفذ بين الحين والآخر عمليات نوعية لتعقب وملاحقة خلايا داعش في المناطق المحررة في اطار استراتيجية لأنهاء خلاياه المسلحة.انتهى1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعثر على ألغام وصواريخ في الحويجة) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعثر على ألغام وصواريخ في الحويجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).