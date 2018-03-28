البارزاني:الأحزاب الكردية المعارضة وراء تظاهرات كردستان

2018/03/28 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 28 مارس 2018 - 2:30 م

أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان البارزاني، اليوم الأربعاء، ان احزاب سياسية تقف وراء التظاهرات والاحتجاجات في اقليم كردستان ، مبينا اننا ضد هكذا نوع من الاستغلال.وذكر البارزاني في مؤتمر صحافي له اليوم، إن “مطالب المتظاهرين مشروعة لكن بعض الاحزاب حاولت خلال الايام الماضية استغلالها من اجل تحقيق أهداف خاصة وهذا غير مقبول”.واوضح أن “حكومة إقليم كردستان ستقف بوجه من يريد إثارة الفوضى وسنتخذ ما يلزم لمنع ذلك”، مبينا أن “الخطوات الإصلاحية المتخذة ستضمن إنهاء نظام الادخار في توزيع الرواتب قريبا جدا”.واعرب البارزاني عن شكره لرئيس الوزراء حيدر العبادي لـ”إعادة فتح المطارات وتحويل مستحقات ذوي الشهداء والمؤنفلين في كوردستان ضمن المخصصات الاتحادية”.وشهدت العديد من مناطق اقليم كردستان العراق، خلال الايام الماضية، تظاهرات واحتجاجات غاضبة نتيجة استمرار حكومة الإقليم في فرض نظام ادخار إجباري على رواتب الموظفين.

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