عمليات بغداد: تحرير فتاة ايزيدية مختطفة شرقي العاصمة

2018/03/28 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن تحرير فتاة ايزيدية كانت مختطفة لدى احد عناصر تنظيم “داعش” شرقي العاصمة بغداد.وذكرت القيادة في بيان, تلقت اسيا الاخبارية، نسخة منه، ان “القوات الأمنية وبجهد استخباري مميز من استخبارات وامن بغداد تمكنت من تحرير فتاة ايزيدية بعمر 14 سنة في منطقة الشعب […]

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