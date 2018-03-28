2018/03/28 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الاعرجي يفتتح قسماً جديداً للـK9 في بغداد

28/03/2018 14:23:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ح.ك

افتتح وزير الداخلية قاسم الاعرجي، اليوم الاربعاء، قسماً جديداً لإدارة وتدريب الكلاب البوليسية في العاصمة بغداد.

وذكر بيان صحفي للمكتب الاعلامي للاعرجي، تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخه منه، ان الاخير "افتتح اليوم احد الاقسام الجديدة التابعة لمديرية ادارة وتدريب الكلاب البوليسية (9 K) في منطقة الكرادة, وسط بغداد".

واشار الى ان الاعرجي "اشاد بجهود العاملين في المديرية والتي اسهمت بشكل مباشر في تحقيق الامن والاستقرار والمساهمة الفاعلة في كشف الجرائم".

ودعا الاعرجي، بحسب البيان، "الجميع الى بذل المزيد من الجهود من اجل تحقيق الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة".

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