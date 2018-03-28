الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


الممثلان التركيان “ميماتي وعلم دار” يزوران العراق
2018/03/28 | 14:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)… أفادت الأوساط الفنية العراقية يوم الاربعاء ان كلا من الممثل والمنتج التركي، نجاتي شاشماز، المعروف بأداء شخصیة “مراد علمدار” في مسلسل “وادي الذئاب”، والنجم التركي غوركان أويغون المعروف عربياً بـ “ميماتي” في المسلسل نفسه سيبدأن بزيارة البلاد مطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت تلك الأوساط، ان الفنانين سيزوران العراق الاحد المقبل اذ تتضمن الزيارة كلا من “النجف، وكربلاء، والعاصمة بغداد”.

وأشارت الى انه تم استكمال التحضيرات والترتيبات اللازمة لزيارة الفنانين.(النهاية)

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