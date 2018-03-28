القبض على لص اثناء محاولته سرقة احد المنازل في البصرة

2018/03/28 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على لص اثناء محاولته سرقة احد المنازل جنوبي المحافظة.وذكرت المديرية في بيان صحفي، تلقته "الغد برس"، ان "مفارز قسم مكافحة الاجرام في قضاء ابي الخصيب، جنوبي المحافظة، القت القبض على متهم اثناء محاولته سرقة احد الدور السكنية".

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واضافت انه "تم ضبط مقص حديد بحوزة المتهم وكذلك دراجة نارية مسروقة"، مشيرة الى انه "بعد التحقيق معه اعترف على عدة سرقات لدور سكنية في قضاء ابي الخصيب".وتشهد محافظة البصرة في العامين الاخيرين تصاعداً ملحوظاً في معدل الجرائم الجنائية، وخاصة السرقة والسطو المسلح والتسليب، الى جانب الانفلات الامني في بعض مناطق المحافظة، ما دفع الحكومة الاتحادية الى ارسال قوة خاصة من بغداد الى البصرة لفرض الامن والاستقرار.

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