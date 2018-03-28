2018/03/28 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشيد الخبراء بمستوى القدرة القتالية لنظام الدفاع الجوي الروسي المعروف باسم "إس-300 فافوريت".

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