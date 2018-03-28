الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


الـ
2018/03/28 | 14:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يشيد الخبراء بمستوى القدرة القتالية لنظام الدفاع الجوي الروسي المعروف باسم "إس-300 فافوريت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الـ"فافوريت" الروسي ينتصر بدون قتال) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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