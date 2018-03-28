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صور إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة برفقة هذه النجمة المعروفة
2018/03/28 | 14:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في فن 28 مارس, 2018 2 زيارة

متابعة/SNG- نشرت إلهام شاهين صوراً لها من داخل المسجد الحرام، حيث كانت تؤدي مناسك العمرة، وقد أرفقت الصور بتعليق لها عبر حسابها على انستقرام.

قالت النجمة المصرية: “أمى انتى من أهدانى من عمره … لأعيش اجمل سنين عمري ….

أدعوا الله ان يقبل هديتى لكى..

اللهم أرحم أمى رحمه واسعه لا حدود لها”، كاشفة بذلك أنها تؤدي العمرة لروح والدتها الراحلة، خاصة وأن توقيت الرحلة يتزامن مع مناسبة يوم عيد الأم.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً أخرى لإلهام شاهين، كانت برفقتها فيها الفنانة المعروفة بوسي التي شاركتها أداء العمرة أيضاً.

الجدير بالذكر أن النجمتين ستغيبان عن دراما مسلسلات رمضان 2018، حيث كان آخر ظهور لإلهام شاهين من خلال مسلسل “ليالي الحلمية 6” والذي تم عرضه الموسم الماضي

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