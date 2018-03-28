الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


سعر النفط ليوم 28 أذار 2018 .. 69 دولار للبرميل الواحد
2018/03/28 | 14:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات ، اليوم الأربعاء، الى 69 دولار للبرميل الواحد، وسط توقعات بزيادة المخزونات الأمريكية.وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع...

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