سعر النفط ليوم 28 أذار 2018 .. 69 دولار للبرميل الواحد

2018/03/28 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات ، اليوم الأربعاء، الى 69 دولار للبرميل الواحد، وسط توقعات بزيادة المخزونات الأمريكية.وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع...

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