2018/03/28 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد …

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني, الأربعاء, عن “اعتراض” نواب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الثلاثة نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي على قانون الموازنة وتوقيعهم على اعادتها لمجلس النواب, معتبرا أن خطوات معصوم بشأن رد الموازنة وإعادتها للبرلمان استندت إلى الدستور.

وذكر رئيس الكتلة النيابية للاتحاد أريز عبد الله في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “هيئة رئاسة الجمهورية وبكافة نوابها ابدوا اعتراضهم على الموازنة وقد وقعوا على إعادتها إلى مجلس النواب”، مبينا أن “معصوم استند إلى صلاحياته الدستوري بشأن رد الموازنة إلى البرلمان”.

وأكد عبد الله، “دستورية الطلب الذي قدمه معصوم لوزارة العدل بعدم نشر القانون في جريدة الوقائع الرسمية”، داعيا وزارة العدل إلى “تنفيذ طلب معصوم باعتباره راعيا للدستور العراقي”.

وبحسب وثيقة مسربة من رئاسة الجمهورية تم تداولها اليوم، فان الرئاسة وجهت تحذيرا لوزارة العدل بعدم نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية، معتبرة أن إصدار وتصديق مشروعات القوانين يتم من خلال رئاسة الجمهورية بالاستناد إلى أحكام البند ثالثا من المادة 73 من الدستور.



انتهى/25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الكردستاني: نواب معصوم الثلاثة وقعوا على إعادة الموازنة للبرلمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الكردستاني: نواب معصوم الثلاثة وقعوا على إعادة الموازنة للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).