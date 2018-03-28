الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


الزراعة تنفي اعتقال أي موظف من مكتب الوزير و تحذر المروجين
2018/03/28 | 14:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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(المستقلة)..نفت وزارة الزراعة “نفيا قاطعا” اعتقال أي موظف من مكتب وزيرها، مؤكدة عدم وجود أي حالة اعتقال لموظف من مكتب الوزير بشكل خاص و الوزارة بشكل عام .

وذكرت في بيان ان ما تناولته بعض وسائل الاعلام عن حالات ابتزاز من قبل موظفين في الوزارة خبر عار عن الصحة .و اشارت الوزارة الى الاحتفاظ بحقها القانوني بمقاضاة من يروج لمثل هذه الاخبار الكاذبة مطالبة “بتوخي الدقة و الحذر و اخذ الاخبار من مصادرها الموثوقة و التأكد من صحتها قبل نشرها و جعلها مادة للتشهير بغير وجه حق و الابتعاد عن الإشاعات المغرضة التي تروج لها بعض الجهات و التي تهدف للتسقيط السياسي سيما و نحن نمر بمرحلة انتخابية مفصلية يعول عليها العراقيون جميعا للتغيير” .

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