البيشمركة:أوامرنا نستلمها من حكومة كردستان

2018/03/28 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 28 مارس 2018 - 2:39 م

أربيل/ شبكة أخبار العراق- ردت وزارة البيشمركة، اليوم الاربعاء، على طلب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، المتضمن ايجاد تنسيق ثنائي في المناطق المتنازع عليها.وذكر المتحدث باسم البيشمركة العميد هلكورد حكمت في حديث صحفي له اليوم، ان “مسألة التنسيق بين القوات العراقية، والبيشمركة او العودة الى المناطق المتنازع عليها يعود الى حكومة اقليم كردستان حصراً”.واضاف ان “توجيه الخطاب من رئيس الوزراء العراقي ينبغي ان يكون لحكومة الاقليم وليس للبيشمركة لاننا نخضع لسلطة الحكومة واوامرها في التحرك والتنسيق”.وبين انه “مثلما تخضع القوات العراقية لسلطة القائد العام للقوات المسحلة حيدر العبادي، فأن البيشمركة تأخذ اوامرها من سلطة حكومة الاقليم”، مبيناً ان “توجيه الخطاب يجب ان يكون للحكومة وليس للبيشمركة وماتقرره يكون ملزما لنا”.وكان العبادي، اعرب امس الثلاثاء، عن دعمه التنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، لفرض الأمن في المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.وذكر العبادي، خلال مؤتمره الأسبوعي إن “المنظومة الأمنية في العراق واحدة، وندعم أي تنسيق لفرض الأمن في المناطق المتنازع عليها، فهدفنا هو ان يحس المواطنون بالأمن، فالصراعات السابقة قد ولدت ثغرات ويريد عناصر داعش استغلال هذه الثغرات ونحن لن نسمح بذلك”.

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