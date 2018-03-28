الامم المتحدة 80% من اليمنيين يعيشون تحت خط الصفر

2018/03/28 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..أكدت المديرة الإعلامية الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، جولييت توما، اليوم الاربعاء، أن” 80 في المئة من الناس في اليمن يعيشون تحت خط الفقر، والخدمات الأساسية تقترب من الانهيار.وذكرت توما، في تصريح صحفي، ان “80 % من الناس في اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وهذا بطبيعة الحال، مؤشر على […]

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