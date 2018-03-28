الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


الامم المتحدة 80% من اليمنيين يعيشون تحت خط الصفر
2018/03/28 | 14:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

أكدت المديرة الإعلامية الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، جولييت توما، اليوم الاربعاء، أن” 80 في المئة من الناس في اليمن يعيشون تحت خط الفقر، والخدمات الأساسية تقترب من الانهيار.

وذكرت توما، في تصريح صحفي، ان “80 % من الناس في اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وهذا بطبيعة الحال، مؤشر على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة 80% من اليمنيين يعيشون تحت خط الصفر) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامم المتحدة 80% من اليمنيين يعيشون تحت خط الصفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).


كامل التفاصيل في: قناة آسيا الإخبارية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مصرف الرشيد يطلق خدمة نخيل ماستركارد
⋙ هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب مدينة اسفراين في خراسان الشمالية
⋙ النقد الدولي يطالب تونس برفع ايرادات الضرائب وكبح الزيادات في الأجور
⋙ القمر الأزرق يسطع في سماء الشرق الأوسط... كيف تشاهده من بيتك
⋙ المنافذ الحدودية تعلن العثور على كمية من الادوية مرمية بالقرب من منفذ الشيب
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو- طائرة درون تحقق رقماً قياسياً بالارتفاع 10 آلاف متر
⋙ بالفيديو .. طرق انتخابية جديدة من امام المراقد.."اقسم ان ابقى تحت طاعة زعيمي"!!
⋙ بالصور.. التظاهرات في مدينة رانية
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن