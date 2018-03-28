الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


العراق :اندلاع حريق في مستشفى الحلة وسط بابل
2018/03/28 | 14:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

العراق :اندلاع حريق في مستشفى الحلة وسط بابل

العراقامن

العراق :اندلاع حريق في مستشفى الحلة وسط بابل

الأربعاء 28 مارس 2018 - 14:23

العراق :اندلاع حريق في مستشفى الحلة وسط بابل

العراق :اندلاع حريق في مستشفى الحلة وسط بابل

يتبع ...

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