عباس البياتي: لا توجد اية معلومات بحصول خروقات من القوات التركية داخل العراق

2018/03/28 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية عباس البياتي، الاربعاء، عدم وجود اية معلومات بحصول خروقات من القوات التركية داخل العراق، مبينا انه في حال حصول اية خروقات فالقوات الامنية العراقية قادرة على الرد.

وذكر البياتي ، إنه "ليس هناك اي معلومات مؤكدة بحصول خروقات من القوات التركية داخل الاراضي العراقية".

واضاف البياتي، "لدينا متابعات مكثفة مع القوات الامنية العراقية والتي تشير بكل وضوح الى ان العمليات العسكرية تجري حاليا في المثلث العراقي السوري التركي وليس داخل اراضينا".

وتابع البياتي، أنه "في حال حصول خروقات، فإن قواتنا قادرة على الرد والدفاع عن سيادة البلد".

ونفت قيادة العمليات المشتركة، الاحد (25 اذار 2018) عبور أي قوات أجنبية عبر الحدود الى نينوى وسنجار، فيما أكدت أن الوضع الامني في هذه المناطق تحت سيطرة القوات العراقية.

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