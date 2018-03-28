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اعتقال 53 متهم بجرائم جنائية مختلفة في كربلاء
2018/03/28 | 14:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الاربعاء، ان تشكيلات وصنوف قيادة شرطة كربلاء تلقي القبض على 53 متهم بجرائم جنائية مختلفة في المحافظة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الشرطة، العقيد علاء الغانمي، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "تمكنت دوريات مراكز الشرطة الامنية التابعة الى تشكيلات شرطة البلدة والاقضية والهندية والنجدة وعين التمر وشؤون الافواج بالإشتراك مع مفارز مكافحة اجرام كربلاء والصنوف الأخرى العاملة في المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية من إلقاء القبض على 53 متهما مطلوبا للقضاء العراقي بمواد قانونية وجنائية مختلفة، في المحافظة".

واضاف، ان "القوات الامنية القت القبض على المتهمين خلال حملة قامت بها لملاحقة المطلوبين للقضاء"، مبيناً، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق جميع المتهمين الملقى القبض عليهم واحالتهم الى الجهات المختصة لغرض إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

يذكر أن محافظة كربلاء، تعد من المحافظات المستقرة أمنياً، فيما تعتقل القوات الأمنية مطلوبين للقضاء خلال عمليات أمنية تنفذها في مناطق متفرقة من المحافظة.

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