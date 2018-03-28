2018/03/28 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الاربعاء عن قرب إلغاء نظام إدخار الرواتب نهائيا فيما أكد أن سلطات الاقليم سترد بقوة على كل من يستغل التظاهرات لغايات حزبية.

وذكر بارزاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي ان "حكومة كوردستان قطعت خطوة مهمة لإلغاء نظام إدخار الرواتب الذي عانى منه موظفو الاقليم لسنوات".

ونظم المئات من الموظفين العموميين في اقليم كوردستان تظاهرات للاحتجاج على اجراءات التقشف التي بدأت منذ عام 2016 وتأخير صرف رواتبهم.

واعتبر بارزاني مطالب المتظاهرين محقة ومشروعة إلا أنه وفي الوقت نفسه هدد برد قوي على "مخربين" يسعون لامتطاء موجة التظاهرات واستغلالها لتحقيق مصالح حزبية ضيقة.

وذكر بارزاني "ندعم مطالب المحتجين ولديهم الحق الكامل في التظاهر ولكننا سنفعل كل مايلزم لإيقاف المخربين والفوضويين عند حدهم.

ويعاني إقليم كوردستان من أزمة مالية بعدما قررت الحكومة العراقية خفض حصة الاقليم عام 2014 بالإضافة الى الإنفاق على الحرب ضد داعش واستضافة مئات الالاف من النازحين.

ويعتمد الاقليم شبه المستقل في تمويل مئات آلاف من الموظفين، على بيع النفط الذي هبطت أسعاره بشكل حاد لتصل إلى ادنى مستوياتها.

ولا يزال اقليم كوردستان يواجه صعوبات في صرف رواتب موظفي الحكومة والبالغة نحو 900 مليار دينار عراقي (اكثر من 800 مليون دولار) شهريا.

سوار أحمد

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