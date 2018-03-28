الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


رفع جلسة البرلمان الى اشعار آخر
2018/03/28 | 14:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

رفع جلسة البرلمان الى اشعار آخر

تأریخ التحریر: : 2018/3/28 14:14

• 57 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع جلسة البرلمان الى اشعار آخر) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع جلسة البرلمان الى اشعار آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).


كامل التفاصيل في: كل العراق ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مصرف الرشيد يطلق خدمة نخيل ماستركارد
⋙ هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب مدينة اسفراين في خراسان الشمالية
⋙ النقد الدولي يطالب تونس برفع ايرادات الضرائب وكبح الزيادات في الأجور
⋙ القمر الأزرق يسطع في سماء الشرق الأوسط... كيف تشاهده من بيتك
⋙ المنافذ الحدودية تعلن العثور على كمية من الادوية مرمية بالقرب من منفذ الشيب
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو- طائرة درون تحقق رقماً قياسياً بالارتفاع 10 آلاف متر
⋙ بالفيديو .. طرق انتخابية جديدة من امام المراقد.."اقسم ان ابقى تحت طاعة زعيمي"!!
⋙ بالصور.. التظاهرات في مدينة رانية
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن