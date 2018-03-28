البرلمان يرفع جلسته الى اشعار اخر

2018/03/28 | 14:45

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في سياسة 28 مارس, 2018 1 زيارة

بغداد/SNG- رفعت رئاسة مجلس النواب جلستها المنعقدة، الاربعاء، الى اشعار ىخر، فيما انهى المجلس القراءة الاولى لعدد من القوانين.

وذكر مصدر نيابي لـ/ SNG /، إن “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رفع جلسة البرلمان المنعقدة اليوم، الى اشعار ىخر”، لافتا الى ان “المجلس انهى القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المهندسين العراقيين، وانهى القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المهندسين العراقيين رقم (٥١) لسنة ١٩٧٩”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “البرلمان انهى قراءة وتقرير ومناقشة مشروعا قانوني انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦ وانضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٠٣، وانهى قراءة وتقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٥”.وتابع المصدر، أن “المجلس انهى قراءة وتقرير ومناقشة مقترح قانون ضم المتعاقدين من ابناء العراق (الصحوات) الى وزارتي الدفاع والداخلية، وانهى قراءة وتقرير ومناقشة مشروع قانون رسم طابع العملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال، وانهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق وحماية المهندسين”.

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