الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


مصدر يحذر من استمرار عمل مقالع الحصى في سدة الصدور الاروائية
2018/03/28 | 14:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادحذر مصدر حكومي في محافظة ديالى، الاربعاء، من "عواقب وخيمة" نتيجة استمرار عمل مقالع الحصى والرمل ضمن محرمات سدة الصدور الاروائية شمال شرق المحافظة، مؤكداً أن تلك المقالع لم تتوقف خلافاً لتصريحات المسؤولين.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "بقاء عمل مقالع الحصى والرمل ضمن محرمات سدة الصدور ستؤدي الى عواقب وخيمة على السدة التي تكتسب اهمية ستراتيجية، باعتبارها ناظم لتنظيم تدفق المياه في خمسة انهر رئيسية تغطي ما يشكل 70% من مناطق ديالى".

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