الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


القضاء الاعلى والبعثة الاممية يبحثان الاستعدادات للانتخابات ومكافحة الارهاب
2018/03/28 | 14:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} بحث مجلس القضاء الاعلى مع البعثة الاممية لدى العراق الاستعدادات للانتخابات ومكافحة الارهاب .وذكر القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه اليوم يان كوبيش الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق ، وبحث عدد من المواضيع الخاصة بالانتخابات ومكافحة الارهاب".واضاف ان " الجانبين بحثا الاستعدادات الجارية للانتخابات القادمة ودعم الامم المتحدة للعراق في هذا الجانب ".انتهى

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