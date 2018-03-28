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رومينيغيه: لا نريد بيع ليفاندوفسكي
2018/03/28 | 14:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  كنوز ميديا نفى الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ كارل هاينتز رومينيغيه كل الشائعات التي ربطت انتقال مهاجم الفريق والدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي ، وسط اهتمام عدّة أندية بضم اللاعب في الفترة المقبلة.

  وصرح رومينيغيه في لقاء صحفي: “ليفاندوفسكي؟ جزء مهم للفريق وربما يكون أفضل مهاجم في أوروبا”.

  واوضح: “الموقف مشابه لعام 2008 عندما […]

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