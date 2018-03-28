العبادي:البناء والاعمار خطوتنا القادمة

2018/03/28 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 28 مارس 2018 - 2:47 م

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، أن حكومته تمكنت من تخفيض الانفاق “غير الضروري” في زمن الحرب على الإرهاب، بنسبة 37%.وذكر العبادي في كلمة له، خلال مؤتمر الطاقة السنوي، أن “التخفيض هذا في الانفاق، يعد انجازاً للحكومة، خصوصاً في زمن كان العراق فيه يخوض حرباً على الإرهاب”.واوضح، أن “العراق ينبغي أن لا يبقى معتمداً على النفط، اذ يجب أن يكون النفط مساعداً له، ولا يعتمد اقتصاده عليه بشكل كلي”.ولفت إلى أن “العراق يمتلك خزين كبير من النفط والغاز”، مشيراً إلى أن “المرحلة المقبلة ستكون مرحلة البناء والاعمار، حيث يشهد العراق الآن هجرة من المستثمرين والشركات الى الداخل، بعد هجرة أبناء العراق في السابق، وخلال سيطرة داعش على جزء من العراق وسوريا”.ورحب العبادي في كلمته، بأي فرصة استثمارية للمساهمة في إعمار العراق”.وشدد العبادي على ان العراق عازم على تفكيك خلايا داعش النائمة.

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