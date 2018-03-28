لقطات غريبة لكائن فضائي على القمر – فيديو

2018/03/28 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت إحدى القنوات عبر موقع يوتيوب مقطع فيديو غريبا لكائن فضائي مسترخٍ على صخرة على سطح القمر.

ذكرت القناة أن المركبة الفضائية الصينية “تشانج آه 3” رصدت اللقطات، ويبدو الجسم له وجه مميز بالإضافة إلى جسم وأطراف، وبدت رأسه وكأنه يرتدي خوذة.

شاهد اللقطات أكثر من 28 ألف شخص، وسارع الكثير من المستخدمين بالتعليق؛ حيث كتب أحدهم إن “اللقطات مثيرة”، في حين قال آخر: “لقد أحببت الفيديو، لكنه يبدو وكأنه مجرد صخرة”.

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