بالصور.. المباشرة ببناء قاعدة تركية على حدود العراق

2018/03/28 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادبدأت القوات التركية، الأربعاء، بناء قاعدة عسكرية في جبال بالقايا قرب الحدود مع العراق.

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