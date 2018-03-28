بالوثائق والصور.. ممثلو الاحزاب والكتل السياسية يوقعون 'ميثاق الشرف الانتخابي'

2018/03/28 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:وقع عدد من ممثلي الاحزاب والكتل السياسية ومرشحي الانتخابات، اليوم الاربعاء، ميثاق شرف للالتزام بالضوابط والقواعد المعمول بها في الانظمة الديمقراطية، وإقرار التزامات جديدة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

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وحضر مراسم توقيع الميثاق ممثلو الائتلافات الانتخابية والاحزاب والكتل السياسية، إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، ومنظمات المجتمع المدني وعدداً من وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية.وألقى عدد من ممثلي الكتل والاحزاب خلال المراسم التي حضرتها "الغد برس"، كلمات بالمناسبة، وذكر كوبيتش في كلمته "نبارك لكم هذا الانجاز وقد شجعنا على الالتزام الكامل لاجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية".واضاف "دعونا نعطي هذه الخطوة القيمة الحقيقية فهي خطوة الى الامام لاكمال المسيرة الديمقراطية واعادة دور العراق في المنطقة، كما انها تعزز قيمة الانتصار على داعش، وهي ايضا رسالة قوية الى الشعب العراقي للذهاب الى الانتخابات".وتابع "الشعب العراقي يتوقع منكم الالتزام بميثاق الشرف الانتخابي، وحينما استمعنا الى مناقشاتكم كانت هناك اراء من قبلكم أنه من الاولى ان يتحول هذا الميثاق الى قانون، لكنه امر متروك للبرلمان القادم، والامر الثاني هو التزام المرشحين الجدد امام الناخبين ويعملوا داخل قبة البرلمان لتمثيل المواطن".واكد كوبيتش "نحن نقدم كامل الدعم ونحن على اتم الاستعداد للعمل معكم ومع مفوضية الانتخابات لنجاح العمل".وتضمن الميثاق الذي اطلعت عليه "الغد برس"، مبادئ عامة تؤكد على احترام وتعزيز الحقوق الديمقراطية للجميع والتنافس الشريف والحر وتكافؤ الفرص.وكذلك الالتزام بحرية الصحافة وحقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون والمساواة بين الجميع امام القانون.والتأكيد على عدم التدخل في انشطة ومهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع دعم الجهود الدولية المحايدة والمساندة لمراقبة العملية الانتخابية.والتشديد على احترام مؤسسات الدولة والمشاعر والمقدسات، والالتزام بالقانون والنظام واحترام استقلالية القضاء وعدم استخدام المال العام لاغراض انتخابية.وتضمن ايضا تشكيل لجنة متابعة/ غرفة عمليات مشتركة مؤلفة من ممثلي الكيانات الموقعة على الميثاق وممثلين عن الحكومة والاجهزة الامنية المعنية ومجلس القضاء الاعلى ومفوضية الانتخابات و"يونامي"، لمتابعة تنفيذ بنود الميثاق ومنع حدوث اي خلل او محاولة لتزوير ارادة الناخب.

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