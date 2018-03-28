الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


الكرملين: لا خطط حاليا لقمة بين روسيا وكوريا الشمالية
2018/03/28 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، اليوم الأربعاء، إنه ليس من المقرر في الوقت الحالي عقد قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ورحبت روسيا اليوم بالاجتماع بين كيم والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين هذا الأسبوع ووصفته بأنه خطوة مهمة لدعم التغيرات الإيجابية في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وزارة الخارجية إن روسيا تهدف لمواصلة التعاون الوثيق مع الصين لإنهاء التوترات في شبه الجزيرة عبر “وسائل دبلوماسية بحتة”.

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