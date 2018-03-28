الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


شبكة اخبار الناصرية تنشر اسماء الفائزين بقرعة الحج من العام 2019 الى 2023
2018/03/28 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت هيئة الحج والعمرة اليوم عن اسماء الفائزة بقرعة الحج لمحافظة ذي قار للاعوام 2019_2020_2021_2022_2023 .

نتائج قرعة الحج لمحافظة ذي قار نسبة ال 60%

نتائج قرعة الحج لمحافظة ذي قار نسبة ال 40%

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت هيئة الحج والعمرة اليوم عن اسماء الفائزة بقرعة الحج لمحافظة ذي قار للاعوام 2019_2020_2021_2022_2023 . نتائج قرعة الحج لمحافظة ذي قار  نسبة ال 60%

 نتائج قرعة الحج لمحافظة ذي قار  نسبة ال 40%

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