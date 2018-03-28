2018/03/28 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت هيئة الحج والعمرة اليوم عن اسماء الفائزة بقرعة الحج لمحافظة ذي قار للاعوام 2019_2020_2021_2022_2023 .

نتائج قرعة الحج لمحافظة ذي قار نسبة ال 60%

نتائج قرعة الحج لمحافظة ذي قار نسبة ال 40%

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت هيئة الحج والعمرة اليوم عن اسماء الفائزة بقرعة الحج لمحافظة ذي قار للاعوام 2019_2020_2021_2022_2023 . نتائج قرعة الحج لمحافظة ذي قار نسبة ال 60%

نتائج قرعة الحج لمحافظة ذي قار نسبة ال 40%

خبر عاجل:

نعم

No Comments

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبكة اخبار الناصرية تنشر اسماء الفائزين بقرعة الحج من العام 2019 الى 2023) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبكة اخبار الناصرية تنشر اسماء الفائزين بقرعة الحج من العام 2019 الى 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).