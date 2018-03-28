القاء القبض على احد ارهابيي داعش في الموصل

2018/03/28 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على احد الارهابيين المنتمين لعصابات داعش الارهابية في مدينة الموصل.وذكرت وزارة الدفاع العراقية :" ان خلية الصقور الاستخبارية تمكنت من إلقاء القبض على احد إلارهابيين المنتمين إلى عصابات داعش الإرهابية في منطقة رجم حديد الواقعة في الجانب الأيمن من الموصل.واضافت :" ان العملية تمت من خلال تزويدهم بمعلومات دقيقة من مديرية استخبارات وأمن نينوى التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن عن مكان تواجده في المنطقة المذكور أعلاه.

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