الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


رسمياً .. الجيش العراقي يتسلم معبر خانصور الحدودي مع سوريا
2018/03/28 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   ذكرت صحيفة قطرية ، اليوم الاربعاء ، ان الجيش العراقي تسلم معبر خانصور الحدودي مع سوريا من حزب العمال الكردستاني ، فيما اكدت ان الجيش والحشد الايزيدي يتواجدان في المعبر.ونقلت...

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