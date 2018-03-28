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بالصور .. لاعبو الوطني فرحون بكرنفال الصداقة
2018/03/28 | 16:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:عبر لاعبو المنتخب الوطني عن فرحهم بنجاح كرنفال الصداقة الأوقات السعيدة.وعبر صبري عن فرحه بالمباراة المئة التي خاضها.اما جستن ميرام فعبر عن حبه للعراق بشكل عام والبصرة بشكل خاص.

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ونفس الشعور كان لزميله احمد ياسين الذي أبرز تحديد مع ناديه السويدي أيضا.

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