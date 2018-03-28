الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


تيفيز يغيب عن بوكا جونيورز بسبب إصابته في السجن
2018/03/28 | 16:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – سيغيب تيفيز عن الملاعب للثلاثة أسابيع المقبلة بسبب إصابة عضلية نالت منه في مباراة إحتفالية قام بها في السجن الذي يًحتجز به أخوه في بوار .

فأخو تيفيز مُحتجز في السجن بسبب تعديه على سبارة مدرعة وذلك منذ عام 2010 بينما أقيمت إحتفالية هناك مؤخرًا شارك تيفيز في مباراة خلالها فأصيب بإصابة عضلية ستمنعه عن المشاركة في المباريات لشهر تقريبًا .

sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/03/hihi2-2018-03-28_12-30-42_174403-640x362
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيفيز يغيب عن بوكا جونيورز بسبب إصابته في السجن) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيفيز يغيب عن بوكا جونيورز بسبب إصابته في السجن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ أسهم المصارف والصناعة تتراجع بمؤشر العراق عند الإغلاق
⋙ أوروبا تتهيأ عسكريا في ظل التوتر مع روسيا
⋙ ضابط امريكي: نفايات قواعدنا الطبية والكميائية قتلت الكثير من العراقيين بقصد واصرار كبار قادتنا
⋙ لا ربيعَ في كوردستان
⋙ #الحزب الشيوعي العمالي العراقي - بيان حول: تظاهرات كردستان
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: صحة النجف تحذّر... عدد حوادث السير الى ارتفاع!
⋙ لقطات غريبة لكائن فضائي على القمر – فيديو
⋙ بالصور.. اثار الدمار الذي خلفه حريق مستشفى الحلة
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن