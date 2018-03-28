تيفيز يغيب عن بوكا جونيورز بسبب إصابته في السجن

2018/03/28 | 16:11

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هاي كورة – سيغيب تيفيز عن الملاعب للثلاثة أسابيع المقبلة بسبب إصابة عضلية نالت منه في مباراة إحتفالية قام بها في السجن الذي يًحتجز به أخوه في بوار .

فأخو تيفيز مُحتجز في السجن بسبب تعديه على سبارة مدرعة وذلك منذ عام 2010 بينما أقيمت إحتفالية هناك مؤخرًا شارك تيفيز في مباراة خلالها فأصيب بإصابة عضلية ستمنعه عن المشاركة في المباريات لشهر تقريبًا .

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