طبيب المنتخب التونسي يوضح إصابة علي معلول

2018/03/28 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أكد سهيل الشملي؛ طبيب المنتخب التونسي، أن علي معلول؛ الظهير الأيسر للأهلي المصري ونسور قرطاج، لم يتعرض لإصابة خطيرة خلال مواجهة كوستاريكا الودية، التي أقيمت بالأمس.

اللاعب تعرض للإصابة في الدقيقة 23 من الشوط الأول بعد احتكاك قوي مع لاعب كوستاريكا، ولم يتمكن من استكمال المباراة إثر الإصابة.

الشملي قال، في تصريحات تليفزيونية: "الإصابة ليست بالخطيرة، ومعلول لم يشتكي من كسر في القدم وهذا هو المهم، والفحص المبدئي أكد عدم خطورة الإصابة.



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"فور وصولنا إلى تونس سوف يخضع اللاعب إلى فحص طبي ووقتها يمكن أن نتحدث عن حجم الإصابة ومدة غيابه، لكن ما يمكنني أن أؤكده الآن أنه لن يغيب عن الملاعب أكثر من شهر".

تونس خاضت مباراتين وديتين خلال المعسكر الذي انتهى بالأمس، الأولى أمام إيران وتمكنت من الفوز بها بهدف نظيف، وتلغبت على كوستاريكا أيضا بنفس النتيجة.

نسور قرطاج يقعون في المجموعة السابعة بمونديال روسيا رفقة منتخبات بنما وبلجيكا وإنجلترا.

وتستهل تونس مشوارها بملاقاة إنجلترا في 18 يونيو المقبل تليها ملاقاة بلجيكا في 23 وأخيرا مواجهة بنما في 28 من نفس الشهر.





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