الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


#يحيى علوان - المَتنُ هو العنوان !!
2018/03/28 | 16:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #يحيى_علوان غُربةٌ عميـاء ...

وطَفَحٌ من الحزنِ ، يزيدُ عن حَدِّ المعقول !نواعيرٌ تُرتِّقُ ذاكرةَ الماءِ ..

تماثيلٌ تَغسلُ ما عَلُقَ بها من ذروق الحَمامِ بفلورنسا !سائحةٌ سكرانةٌ بحانةٍ في قُرطبة ، أرادت إظهارَ الوِدِّ فَكَسَّرَتْ "قُفلَ" المُوشّحِ الأَندَلُسيِّ ، دونَ أنْ تدري ..

إِرفَضَّ "أهلُ الدار" !!........................بالشُبُهاتِ المُفت......

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