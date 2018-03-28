القبض على عنصر بداعش في الجانب الأيمن للموصل

2018/03/28 | 16:15

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المعلومة / بغداد…

كشفت وزارة الدفاع ، الأربعاء ، عن إلقاء القبض على عنصر بداعش الإجرامي في الجانب الأيمن من الموصل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، انه “بناء على معلومات من مديرية استخبارات وأمن نينوى تمكنت خلية الصقور من القبض على عنصر بتنظيم داعش الإجرامي في منطقة رجم الحديد الواقعة في الجانب الأيمن من الموصل”.

واوضحت أن “خلية الصقور مستمرة بعملها وبالتعاون مع الجهات الأمنية الساندة من متابعة الإرهابيين وإلقاء القبض عليهم لإعادة الاستقرار الى محافظة نينوى”.انتهى25و

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