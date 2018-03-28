2018/03/28 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بالصور: المباشرة ببناء قاعدة تركية على حدود العراق

28/03/2018 15:51:00 PM | عدد القراءات : 46

واع / متابعة

بدأت القوات التركية، الأربعاء، بناء قاعدة عسكرية في جبال بالقايا قرب الحدود مع العراق.

ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر أمنية، فإن "بناء القاعدة يأتي لمنع مرور الإرهابيين من الحدود العراقية وضمان أمن الحدود".

وتشيد القوات التركية القاعدة العسكرية على ارتفاع ألفين و400 م عن سطح البحر، في قضاء شمدينلي بولاية هكّاري جنوب شرق تركيا.

وينتقل عناصر القوات بمساعدة الحبال والبكرات عبر الجبال والسفوح، في إطار عملهم الدؤوب لبناء القاعدة العسكرية الجديدة.

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