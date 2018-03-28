مقتل 6 من مسلحي داعش جنوب غرب كركوك

2018/03/28 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 6 من مسلحي داعش جنوب غرب كركوك28 Mar,2018افاد مصدر في قوات الحشد الشعبي في ناحية الزاب جنوب غرب كركوك ان قوة امنية تمكنت من قتل 6 من مسلحي داعش.وذكر المصدر ان "قوة من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي العشائري التابعة لناحية الزاب 80 كم جنوب غرب كركوك قامت مساء امس بمداهمة نفق سري لمسلحي داعش الواقعة بين قريتي الفارة و الحسينية".وتابع ان "القوة، اشتبكت مع الإرهابيين، والحصيلة هي قتل ٦ ارهابيين و لاتوجد خسائر في صفوف القوات الامنية".

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