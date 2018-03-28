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بالفيديو: صحة النجف تحذّر... عدد حوادث السير الى ارتفاع!
2018/03/28 | 16:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عدد ضحايا حوادث السير في النجف يتزايد كل عام، بحسب مديرية صحة المحافظة التي حذرت من إهمال معالجة المشكلة التي راح ضحيتها العشرات.وفي وقت تؤكد شرطة النجف هذه الاحصائيات، تنفيها مديرية مرور المحافظة وتشكك بصحة هذه الأرقام وفي الوقت ذاته تطرح معالجات قد تطبق مستقبلا .

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