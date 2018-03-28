المنتخب الوطني في المستوى الثاني بقرعة كأس آسيا 2019

2018/03/28 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تجرى في 14 آيار المقبل، قرعة نهائيات كأس آسيا التي تنطلق منافساتها في الخامس من كانون الثاني من العام العام المقبل.ومن المقرر ان تقام نهائيات آسيا بنسختها المقبلة بمشاركة 24 منتخباً للمرة الاولى في تاريخ المسابقة التي كانت تلعب بمشاركة 16 منتخباً منذ نسخة 2004 التي اقيمت في الصين.وتسحب القرعة بمدينة دبي الاماراتية حيث سيتم توزيع المنتخبات الأربعة والعشرين المتأهلة الى ست مجموعات تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.وسيسبق عملية السحب توزيع المنتخبات على أربعة مستويات، يضم كل مستوى ستة منتخبات وذلك وفقا للتصنيف الشهري الصادر عن "فيفا" يوم 12 نيسان المقبل، باعتباره آخر تصنيف سيصدر قبل موعد سحب القرعة المقرر يوم الرابع من آيار.ووفقاً للتصنيف الحالي، فأن المنتخب الوطني يأتي ضمن المستوى الثاني، إذ يحتل المركز الحادي عشر على مستوى قارة آسيا.وبحسب نتائج منتخبي لبنان والهند، اللذان يعدان الاقرب لتصنيف المنتخب الوطني، فأن المنتخب اللبناني قد يتخطى أسود الرافدين في التصنيف المقبل، بعد فوزه على ماليزيا في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، بينما لن يشكل المنتخب الهندي خطراً على تصنيف العراق بعد خسارته امام قيرغستان 2-1 في تصفيات كأس آسيا، امس الثلاثاء.انتهى

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